燕泰輪撞到碼頭轉角處後，造成船身中央船體破一個直徑長達1公尺的大洞。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

1艘香港籍「燕泰號」散裝輪，昨晚滿載貨物抵台中港準備靠泊29號碼頭時，船身卻撞上30號與29號碼頭轉角處，船身中央船體破了一個直徑長達1公尺大洞，造成29號碼頭尾段的防舷材等設施損壞，所幸無人員傷亡。台中港務分公司今天派員勘查後，要求該輪簽下願意負責修復撞壞碼頭切結書才准予出港，肇事原因，正由相關單位進一步調查釐清中。

台中港務分公司指出，總噸位1萬6721噸級的「燕泰輪」，昨天滿載貨物於晚上8時30抵達台中港，準備靠泊29號碼頭時；不知因何原故，船身竟突然撞上30號與29號碼頭轉角處，造成船身中央船體破了一個直徑長達1公尺大洞。所幸撞擊破洞在水線上方，水下結構並無影響，否則後果難以預期。

交通部航港局台中港務分公司今天下午2時許，利用低潮位時派維管處、職安處、大瀚船代理及航港局中部航務中心，派員到淺水船渠搭乘交通船進行海側設施勘查，初步勘查發現29號碼頭尾段的防舷材等設施損壞，其他並未遭到池魚之殃。

台中港務分公司強調，後續將由運安會及航港局中部航務中心進行海事調查，碼頭受損部分港務分公司正評估損壞金額，依慣例船東須提出理賠擔保金給港務公司；船舶航安部分，須經航港局檢查適合航行才能准予出港，目前該輪已被管制出港。肇事原因為何？正由相關單位深入調查釐清中。