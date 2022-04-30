國內本土確診人數持續攀升，民眾對快篩需求激增，開放居家型唾液快篩的話題正熱之際，由國內取得國家新創獎的業者百歐生醫，自主研發的百歐COVID19 Ag居家型唾液快篩檢測試劑（AllBio COVID-19 At-Home Ag Rapid Test Kit），率先於4月29日完成送件至食藥署，期能以國產的唾液快篩技術為台灣防疫工作貢獻心力。

百歐生醫於2020年COVID-19疫情甫爆發後，為快速開發COVID-19抗體快篩檢體套組，透過國衛院申請人體臨床試驗計畫，並獲得衛福部食藥署（TFDA）審核通過COVID-19防疫製造許可，後亦取得美國食藥署（FDA）緊急使用授權（EUA）送件審核與醫院端的臨床測試，去年間即在通路合作夥伴撼訊（6150）旗下通路，在部分海外地區鋪貨銷售。

由百歐自主研發的抗體快篩與抗原鼻咽快篩，取得食藥署防疫專案核准製造後，也積極投入各類居家快篩的研發，並在臺北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院等三家醫院，已累積收案、進行人體臨床試驗長達一年時間，除可辨識COVID-19從Alpha、Delta到Omicron這三型變異株之臨床樣本，也經過國立台灣大學BSL-3研究與檢驗實驗室的變異病毒株檢驗雙檢驗，可辨認Omicron BA.1與BA.2兩種新型變異。

目前完成送件後，百歐亦期能順利取得食藥署防疫專案核准，以盡早加入國內快篩行列，為台灣防疫盡一份心力。