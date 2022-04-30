RU Nuclear strike takes 200 seconds to Paris and London, 106s to Berlin

英國《每日郵報》（Daily Mail）4月30日報導，俄羅斯鷹派議員在國營電視台的節目中，宣稱若以新型RS-28「薩爾馬特」（Sarmat，北約代號SS-X-30）洲際彈道飛彈（ICBM）發動攻擊，柏林、巴黎和倫敦將分別在106秒、200秒和202秒後被擊中，並且「不復存在」。

根據報導，在俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Channel One）的「60分鐘」（60 Minutes）節目中，該國鷹派議員朱拉列夫（Aleksey Zhuravlyov）強硬地表示，1枚RS-28飛彈就能讓不列顛群島「不復存在」，並提供一張地圖，稱若俄羅斯發動攻擊，柏林、巴黎和倫敦將分別在106秒、200秒和202秒後被擊中。

主持人波波夫（Evgeny Popov）警告，稱英國也擁有核武，「沒有人能在這場戰爭中存活」；朱拉列夫則宣稱，重點是西方國家「能力有限」，根本無法攔截RS-28。

不過核子嚇阻的重點是相互保證毀滅（Mutual Assured Destruction），即在敵方發動先制核子打擊後，仍保有足以毀滅對方的核武戰力。如法國和英國長期於海上值勤的核子動力彈道飛彈潛艦，就在RS-28的打擊範圍外；且身為北約（NATO）盟友的美國也將牽扯其中。

另一名主持人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）則強調，雖然在前述地圖中，俄羅斯飛彈是從波羅的海沿岸的加里寧格勒（Kaliningrad）發射，但該國尚未於當地部署RS-28。俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）先前曾警告，若瑞典和芬蘭加入北約，俄羅斯將於波羅的海區域部署核武因應，顯示在官方說法中，加里寧格勒的俄軍仍未配備核武。