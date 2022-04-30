湖南長沙29日發生居民自建房倒塌事件，大陸國家主席習近平30日發布指示，要不惜代價進行搜救。（新華社）

湖南長沙市望城區金山橋街道金坪社區一居民自建房4月29日約12時24分發生倒塌事故。截至目前仍有數十人被困。事故發生後，大陸國家主席習近平作出指示，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作；同時注意科學施救，防止發生次生災害。要徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，及時發佈權威資訊。

習近平表示，近年來多次發生自建房倒塌事故，造成重大人員傷亡，務必引起高度重視。要對全大陸的自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。堅決防範各類重大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

此外，大陸國務院總理李克強也作出批示，要求搶抓黃金救援時間全力、科學搜救被困人員，做好傷患救治，盡最大努力減少因傷致殘和死亡。同時妥善做好家屬安撫等善後工作，實事求是、公開透明發佈資訊。要認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。要督促各地深入排查整治建築行業尤其是經營性自建房安全隱患，嚴防重特大事故發生。

根據大陸央視報導，依習近平指示與李克強要求，大陸國務委員王勇和應急管理部、住房和城鄉建設部、教育部、國家衛生健康委等部門負責人也趕赴現場指導事故救援和應急處置工作。目前現場救援、傷患救治和事故原因調查等工作正進行中。