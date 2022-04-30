台灣本土疫情連日升溫，新冠肺炎確診案例持續增加，相對的醫護人員也變得更加忙碌；資深男星唐從聖4月30日在臉書發文，分享目睹醫護人員病倒了卻不能躺下的情形，看了十分不捨，感激地向他們說「辛苦了」，引起許多網友共鳴。

男星唐從聖（從從）今日下午在臉書更新動態，提到日前去醫院捕捉到一個很有感覺的畫面，照片中一名護理師癱坐在椅子上，由另一名護理師替她打針準備吊點滴，對此他很不捨地說，「尤其是一般病人可以躺病床，而她不行」，最後忍不住感激地說，「醫護人員們辛苦了」。

資深男星唐從聖4月30日在臉書發文，分享目睹醫護人員病倒了卻不能躺下的情形，看了十分不捨。(圖/ 摘自從從唐從聖臉書)

從從有感而發的一段話，也釣出不少藝人在底下留言，張本渝感恩地說，「真的…最辛苦的就是這些第一線的醫護人員們了，感謝他們」，資深女星楊麗音也說，「謝謝她們負重前行！祝福她早日康復」。

許多網友看到照片也很感動，感動地說，「希望大家珍惜醫療資源」、「偉大的護理人員」、「辛苦所有的醫護人員以及藥師們」、「一樣付出，待遇不同，辛苦」、「護理人員，不管身、心理都很辛苦」、「醫護人員的辛苦，很少會被看見的，拍到這一幕，看了很心疼」。