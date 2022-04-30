P. LEAGUE+高雄鋼鐵人30日回到主場鳳山體育館，與新北國王隊進行隔周「背靠背」二連戰，洋將班尼特接連兩場在禁區肆虐，再度繳出28分、20籃板的亮眼成績，另一洋將布朗攻下11分、10籃板的「雙十」成績，加上周儀翔、陳又瑋、藍少甫皆有雙位數得分，帶領鋼鐵人以100比80，在賽季尾聲拿下2連勝。這場比賽也是首席助理教練格魯諾維奇（Slavoljub Lale Gorunovic）執教的首場比賽。

高雄鋼鐵人上周作客新北國王隊主場，以9分之差取勝，本周回到鳳山主場，新北國王隊禁區主力湯姆士與戴維斯都輪休，洋將班尼特持續在禁區肆虐，首節頻頻單打禁區與外線三分攻勢，首節即攻下15分，抓下7 籃板。周儀翔上週因傷缺陣，本周歸隊後首節積極進攻，內外攻勢攻進7分，主力控球陳又瑋多次壓迫防守與抄截，帶領鋼鐵人首節在主場即攻下33分，領先國王5分。

鋼鐵人延續首節的進攻，第二節在三分外線頻頻開火，陳又瑋、周儀翔、藍少甫接連在外線投進三分球，帶領鋼鐵人比數拉開至雙位數，中場打完鋼鐵人61比47領先14分。鋼鐵人帶著14分的領先進下半場，鋼鐵人一度進攻當機，但鋼鐵人加強防守，讓國王隊在第三節僅攻下個位數的9分，穩定鋼鐵人的領先優勢。

在洋將布朗投進三分球之後，打開鋼鐵人的攻勢，替補小將王律翔、盧哲毅接連投進三分球，加上王律翔的關鍵兩次防守抄截，轉換攻勢得手，帶領鋼鐵人將分數拉開至20分以上。鋼鐵人領先24分進入第四節，新北國王掌握攻勢，一度縮小兩隊比數，但隊長呂政儒找回手感，投進兩記三分球，替鋼鐵人穩住戰局，雙方比數始終維持在20分以上的差距，終場就以20分差收下勝利。

班尼特繳出28分、20籃板的「雙20」成績，布朗攻下11分、10籃板的「雙10」成績，陳又瑋攻下18分、5籃板、5助攻、4抄截的全能成績，傷癒復出的周儀翔攻下15分，近期因為受傷進入撞牆期的藍少甫，這場走出低潮，替補上場13分鐘，攻下12分、4籃板。

格魯諾維奇賽後表示，國王隊主力缺陣，雖然鋼鐵人在人數上有優勢，但打得並不輕鬆，加上空檔把握度不高，所幸中後半段逐漸掌握節奏，拿下這場的勝利。格魯諾維奇也表示，鋼鐵人不時有得分乾旱期的狀況發生，這與主力、替補的上場時間不均衡有關，這場比賽很多年輕球員站出來，他希望接下來的比賽一場比一場更進步、更成熟。