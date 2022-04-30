行政院今晚再增添一名確診，行政院發言人羅秉成今晚表示，院長室有一名同仁因家人確診進行快篩，結果為陽性，經PCR採檢後確診，現已進行居家照護。

羅秉成說，該名同仁通報行政院後，行政院立即啟動自主應變防疫機制，依照指揮中心指引進行匡列，相關接觸者快篩均為陰性，該確診同仁近三日與院長、副院長及其他首長並無密切接觸。

行政院再增1確診 羅秉成：近三日未與其他首長密切接觸
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