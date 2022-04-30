政院再＋1 院長室員工確診 羅秉成：3日內未與首長接觸 20:412022/04/30 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院今晚再增添一名確診，行政院發言人羅秉成表示，該員已進行居家照護，近三日未與首長密切接觸。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今晚再增添一名確診，行政院發言人羅秉成今晚表示，院長室有一名同仁因家人確診進行快篩，結果為陽性，經PCR採檢後確診，現已進行居家照護。 羅秉成說，該名同仁通報行政院後，行政院立即啟動自主應變防疫機制，依照指揮中心指引進行匡列，相關接觸者快篩均為陰性，該確診同仁近三日與院長、副院長及其他首長並無密切接觸。 行政院再增1確診 羅秉成：近三日未與其他首長密切接觸 服務處助理確診 北市議員許家蓓取消行程自主居隔 #行政院 #羅秉成 #確診 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動節大禮！群創擬發逾20億退休金 近5400員工領回、還可留任 14:592022/04/29 財經 群創準備發放超過20億舊制員工退休金 領回可續留 17:082022/04/29 財經 中市新聞局長鄭照新確診！府會餐敘已釀2議員、4官員染疫 18:122022/04/30 生活 《金融股》美股ETF四優勢 國泰證建置完善複委託基礎建設 11:092022/04/29 財經 議會支援防疫物資 新北大仁哥贈書拜會議長蔣根煌 18:262022/04/29 社會 開放請領舊制勞退 群創備20億 04:102022/04/30 證券．權證 中市議員王立任確診入住檢疫所 6助理也居隔 12:152022/04/30 生活 無視通膨 日銀逆勢超寬鬆 04:102022/04/29 全球財經 最低工資法卡關 藍拚本會期三讀 04:102022/04/30 政治要聞 疫情燒進指揮中心 中市府2局長確診 04:102022/04/30 生活新聞 泳池磁磚掉落、羽球場光線刺眼 桃體育局挨批工程品質堪憂 14:342022/04/29 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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