影集《聊天紀錄》（Conversations with Friends），改編自好評風靡全球的新世代愛情神劇《正常人》（Normal People）原著作家莎莉魯尼（Sally Rooney）首部同名暢銷小說，並由《正常人》團隊打造。描述一位21歲的年輕女大生法蘭希絲，與分手後仍是好朋友的前女友玻碧一起參加一場文學聚會，因而認識了一位小有名氣的女作家梅麗莎及她的演員丈夫尼克，4人一拍即合、相談甚歡，而法蘭希絲與尼克也漸漸被彼此吸引，一段複雜的感情關係逐漸展開。

卡司則找來《比利林恩的中場戰事》帥氣男星喬歐文（Joe Alwyn）飾演渴望親密卻又擺脫不了焦慮感的小演員尼克，以及愛爾蘭戲劇學院畢業的甜美新人演員艾莉森奥利弗（Alison Oliver）飾演敏感又膽怯的女主角法蘭希絲。該劇延續《正常人》精準又細膩的視角，探討現代人友情、愛情、婚姻之間交錯的情感及微妙的關係變化，原著小說好評如潮，喬歐文女友泰勒絲就是忠實書迷，而喬歐文也開心表示：「《聊天紀錄》是我近幾年最喜歡的小說之一，我很感激也很興奮能被邀請加入劇組，並且跟這群才華洋溢的人們一起合作。」

該劇將於5月16日在CATCHPLAY＋上架。