遠東集團董事長徐旭東30日在「遠東建築講座」會後指出，俄烏戰、全球通膨、缺料等都是今年外在環境很大挑戰，至今仍無解，儘管如此他對下半年景氣只能樂觀以對，總要找出一條可接受的路，不能一直悲觀下去。

他並指近期台幣貶對出口影響應是短暫，主要是台灣出口貿易好，對新台幣有信心；至於本土疫情加遽單日確診者破萬五，他強調，疫情常態化應是大勢所趨，只能說「以前管太好」現在自然一點，但不可能清零，以歐美為例最好模式就是與病毒共存。

遠東集團「遠東建築講座」30日攜手大愛人文講堂，就「建築臆測、回顧前瞻」為題邀來建築業界不同領域的姚家三兄弟姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭等首度同台大談未來30年建築；酷愛建築的徐旭東指出，未來30年建築物，空氣與符合ESG淨零排碳等兩大需求最重要，目前遠東集團新的大樓建築皆需要這些功能需求，但價位上不見得兼具競爭力。

徐旭東說，尤其全球通貨膨脹，建築材料漲得很多，有業者即反應此時不蓋，等到價格在低一點再蓋，但時機點不是可預測，遠東集團仍持推案，包括商辦與住宅建案「不會停」。

對於下半年景氣，他強調，挑戰太多，這其中包括俄烏戰打到什麼時候？通貨膨脹會下來嗎？以及原料缺料會解決嗎？都讓企業界傷透腦筋，但樂觀一點講，儘管有這些問題存在，還是會走出一條讓人可接受的路，一定要樂觀一點，不可能一直悲觀下去。

另外台幣貶值議題，徐旭東說，以台灣本身來講出口貿易成長，若是因政治問題讓台幣貶值，像是投機者因中國問題而壓台幣下來，相對影響有限，他強調，對台幣有信心，因為貿易很好。

至於疫情，只能講以前管得太好，現在自然一點，確診者變多，民眾對管得緊也煩、管少一點也煩「很難說」，但最好模式就是與病毒共處，不可能清零，而對於本土疫情加遽，單日確診人數更破萬五情況，在正值百貨母親節檔期促銷，他認為不會對媽媽送禮有影響，但買氣應會遞延。

此外對於台灣家樂福競標，徐旭東再重申「現在是排第一位」，依法統一有優先權條款，一旦統一放棄優先權，遠東集團排第一位。