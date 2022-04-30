戴愛玲、Karencici及HowZ 30日出席「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」造勢搶票會。戴愛玲在壓軸登場熱唱新歌〈不想聽見的歌〉、〈伎倆〉，還自爆，「是不是還聽不夠？沒關係，我也會去hito流行音樂獎頒獎典禮」，主持人笑虧，「妳怎麼自己說出來了。」

戴愛玲預告當天將會跟同門師兄Trash突襲小巨蛋，帶來合作演出。「2022 hito流行音樂獎頒獎典禮」將在5月28日於小巨蛋舉行，但近來疫情蔓延，屆時會做防疫準備？Karencici說，除了工作之外，盡量減少外出，回家第一件事情是狂噴酒精，要保持在最好狀態才能在舞台上演出。

戴愛玲則分享，日常多曬太陽、運動、補充維生素，有助於強化免疫力，典禮演出部分會配合主辦單位，一切遵照中央流行疫情指揮中心指示，做好即時因應措施。

主辦單位昨加碼宣布演唱會15組歌手名單，包括彭佳慧、韋禮安、炎亞綸、大淵MUTA、宋念宇（小宇）、黃偉晉等人，目前至今已公布25組卡司，將輪番上陣帶來精采演出。本土疫情連日來升溫，許多大型活動紛紛喊卡，屆時典禮仍會如期舉行？主辦昨回應，期待疫情往好的方向發展，同時配合中央疫情指揮中心的要求，切實做好自我防護，同時密切關注疫情發展，一切遵照中央流行疫情指揮中心指示。