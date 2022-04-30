愛愛前，男友要她穿「阿嬤內褲」！1名女網友日前穿著鏤空細帶性感內褲到男友家，沒想到身材略為臃腫的她竟被男友嫌棄是「穿著肉粽」，男友則拿出母親的新內褲要她換上，當天2人也有愛愛，事後女網友的媽媽還問她廁所怎麼有件「阿嬤內褲」，媽媽笑她「他（男友）媽媽的？你也敢穿」。

該女網友在Dcard上發文表示，她日前穿了一款情趣內褲到男友家，但男友一看到該內褲就要她趕快換下來，男友還拿母親的全新內褲要她穿，男友解釋因為她的身材較大隻，穿上「鏤空交叉細帶」內褲後會將脂肪擠出，男友擔心她的屁股會被勒的很緊，所以才要她換別件內褲。

女網友日前穿著鏤空細帶性感內褲到男友家，沒想到身材略為臃腫的她竟被嫌棄是「穿肉粽」，男友則拿母親的新內褲要她換上。（翻攝自Dcard）

女網友日前穿著鏤空細帶性感內褲到男友家，沒想到身材略為臃腫的她竟被嫌棄是「穿肉粽」，男友則拿母親的新內褲要她換上。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她之後真的換上男友媽媽的內褲，男友還一直問她是不是比「肉粽」舒服，她則問男友這樣會不會沒了「性致」，對方則回「沒關係我不在意內褲，只要看到你的臉我就能硬」，之後她回到家，她的母親還問說為什麼廁所有件「阿嬤內褲」，母親得知真相後還笑說「他（男友）媽媽的？你也敢穿」。

該女網友還曝光當時該「阿嬤內褲」的版型，其他網友紛紛笑說「妳原來那套好看到爆⋯媽媽那條是怎樣？是有戀童癖還是有什麼戀母情結」、「妳確定這是他媽的、不是他阿嬤的？」、「雖然最後都會被脫掉啦，但媽媽內褲是哪招我真的沒看懂」、「無法穿不是自己的內褲，衛生問題」。