大陸返台居檢女子2次違規外出遭查，竟辯稱因為「夢遊」才跑出去。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

最扯的居檢違規理由！台中有名女子自大陸返台後，到居家檢疫替代所進行居家檢疫期間，但她2度擅自違規外出，但回覆的理由卻是因為「夢遊」才跑出去的，還嗆聲檢疫人員「要錢沒有要命一條」，該女子將依《傳染病防治法》，2次裁罰20萬元，誇張的對話影片也曝光了。

大陸返台在台中居檢的女子，因辯稱「夢遊」才違反規定外出，此影片也被分享在臉書社團「爆廢公社公開版」，影片中該女子遭公所檢疫人員敲門詢問「外出的目的」，檢疫人員還表明女子講的內容都有法律責任，但該女子則辯稱「夢遊」，但檢疫人員反問女子離開居檢所到某處做什麼事情，女子表示吃的東西太多，把多餘的拿回去給「二哥」。

檢疫人員則質疑，既然夢遊怎麼還可以神智清楚地拿東西過去，該女子則跳針式一直說「就是夢遊啊」，並反駁檢疫人員「要錢沒有要命一條」，檢疫人員說不過女子，要女子在單子上簽名，但該女子疑似要搶下該簽單失敗，並大喊「我不簽」，再烙下一句話「別騷擾我」立即把門關上。

大陸返台居檢女子因違規2次外出，遭檢疫人員調查詢問，她竟聲稱外出是因為「夢遊」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

台中民政局長吳世瑋今(30)日防疫記者會中，回答媒體提問，大陸返台居家檢疫的新住民女子，居檢時間從4月26日到5月5日共10天，在居檢期間2度違規外出，該名女子第1次晚上跑回家，第2次帶著居檢小孩跑到居家檢疫替代所櫃台，區公所人員獲報後，立即穿著隔離防護衣到場，要求女子趕快返回居檢的房間。

但該名新住民表示因為夢遊才跑出去，不是故意違規，但民政局認為「夢遊」理由不合理，依違反《傳染病防治法》開罰20萬元，提醒防疫人人有責，不能心存僥倖。