面對暫居上半季龍頭的樂天桃猿，中信兄弟德保拉繳出生涯首次無四死球完投完封勝，率隊以4比0拿下2連勝，他也達成中職生涯400K里程碑，他表示，賽前有稍微想一下自己還差幾K，「很意外今天就達標，原本想說面對樂天只會有3、4K而已。」

賽前只差9K就能達到生涯400K，德保拉展現K攻，局局都有三振紀錄，最後用103球完投9局，僅被敲4支安打，另有10次三振、沒有保送，拿下生涯首次且是本季第2次無四死球完投完封，本季前一次是隊友泰迪。

德保拉春訓時出現腰部不適，直到17日才在一軍亮相，本季初登板6局失3分無關勝敗，24日就直接投到128球，先發6.2局無失分拿下本季首勝。

今天德保拉狀態更提升，直接演出一場無四死球完封勝，但他賽後笑說不知道狀態算不算好，但跟去年相比可能還不是很好，自己就是努力調整好，對於今天的表現算是還可以接受。

能夠整場比賽封鎖桃猿打線，德保拉表示，自己能做的就是專注在球場上，想辦法去摸透他們的習性，他也有發現今年桃猿加入更多日籍教練後戰術運用更多，「要對付他們很難，一不注意就可能形成大局，自己需要更用心不能失投。」

談到自己在今晚就達成生涯里程碑，德保拉先謝謝大家的恭喜，「賽前自己有稍微想一下，很意外能在今天達標，感謝上帝讓我把握住機會，因為自己原本以為面對樂天，只會有3、4次三振而已。」