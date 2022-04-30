湖南長沙居民自建房倒塌事故現場調度處置指揮部今日舉行記者會，事故發生後造成23人被困，目前已救出5人。此外還有39人失聯，救援工作正在進行。大陸國家主席習近平、國務院總理李克強指示嚴查負責人。

習近平作出重要指示稱，要不惜代價搜救被困人員，全力救治受傷人員，妥善做好安撫安置等善後工作；要徹查事故原因，依法嚴肅追究責任，從嚴處理相關責任人，及時發佈權威資訊。他也批示，要對全國自建房安全開展專項整治，徹查隱患，及時解決。堅決防範各類重大事故發生，切實保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

李克強作出批示，要求搶抓黃金救援時間全力、科學搜救被困人員，做好傷患救治，盡最大努力減少因傷致殘和死亡；同時妥善做好家屬安撫等善後工作，實事求是、公開透明發佈資訊。要認真查明事故原因，依法依規嚴肅問責。他督促各地深入排查整治建築行業尤其是經營性自建房安全隱患，嚴防重特大事故發生。