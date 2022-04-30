室內設計系徐御碩參加門窗木工項目獲第三名，為北區大專校院唯一獲獎的科大。（健行科大提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市健行科技大學數位多媒體設計系畢展今日登場，今年以「衷點」為主題，採線上開幕、線下實體展覽雙軌進行。桃園市長鄭文燦今以視訊方式參與，勉勵學生設計力能改變城市、改變台灣。

今年邁入第4屆的健行數媒系畢展在桃園設計庫登場，比照金馬獎拍攝作品訪談，報導畢業生籌備作品的點滴。畢展總召集人蔡佩如表示，經歷長時間規畫策展，已累到快虛脫，但看到大家都拿出好表現就相當感動。

鄭文燦表示，近年數媒系師生參加國內外許多比賽屢獲佳績，相信設計力可以改變一座城市、改變台灣，市府也積極進行文創與設計產業的推動，讓年輕人有好舞台可發揮。

此外，在今年全國技能競賽北區分區賽中，健行室內設計系徐御碩參加門窗木工項目獲第三名；資工系賴嘉民、賴柏達與鄭慎明在資訊與網路技術項目獲第五名與佳作；電子系沈柏翰與羅宇亮參加機器人項目獲佳作。另電資學院院長魯大德、資工系主任左豪官與君毅高中資訊科主任楊昇運，共同培訓二年級的鄞健哲，在資訊網路布建項目獲中區第一名並晉級全國賽。

健行科大指出，校方以實務課程搭配業師，及曾參加國家級競賽獲獎的學長共同參與培訓，將經驗薪火相傳，讓學生藉實作銜接競賽，提升軟實力。