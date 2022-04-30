大陸微信公眾號「國家發展改革委」4月30日消息，特別強調，堅決遏制資本過度投機和惡意炒作，及時查處市場主體捏造、散布漲價訊息、囤積居奇、及無正當理由大幅度或變相大幅度提高價格等等4種哄抬價格違法行為的具體表現形式。

發改委稱，煤電在中國總發電量占比約60％，去年秋冬季，煤炭價格大幅上漲，影響能源保供，增加經濟運行成本。為促進煤炭價格合理回歸，今年2月，已出台《關於進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》（303號文件），在堅持煤炭價格由市場形成基礎上，提出煤炭（國產動力煤，下同）中長期交易價格合理區間。

發改委表示，《公告》依據《價格法》《價格違法行為行政處罰規定》，以及《價格違法行為行政處罰實施辦法》等有關法律法規政策，明確了煤炭經營者：一是捏造漲價訊息。二是散布漲價訊息。三是囤積居奇。四是無正當理由大幅度或者變相大幅度提高價格等四種哄抬價格的具體表現形式，及其綜合考量因素。

發改委說明，各方咸認，判斷哄抬價格「大幅度提高價格」，需要明確相對量化指標，以便企業遵循。鑒於303號文件已明確煤炭中長期交易價格合理區間，這一區間是在充分考慮成本基礎上，兼顧煤、電上下游利益，並與煤電市場化電價機制妥善銜接後確定。

因此，《公告》以上述合理區間上限為基礎，提出存在下列情形之一，且無正當理由的，一般可視為哄抬價格行為：（1）經營者的煤炭中長期交易銷售價格，超過國家或者地方有關文件明確的中長期交易價格合理區間上限的；（2）經營者的煤炭現貨交易銷售價格，超過國家或者地方有關文件明確的中長期交易價格合理區間上限50％的。

對此，煤炭、電力行業有關企業和協會認為，上述判斷標準符合煤炭生產成本和市場供求情況，符合煤電雙方長遠利益。