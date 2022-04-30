華視新聞接連出包，昨（29日）播報美國職棒戰績不慎將雙城隊及白襪隊的隊徽錯置，今播報疫情新聞時，跑馬字幕燈竟出現「上海日增1181萬例，確診近1個月新低」的錯誤訊息，鄭自隆昨剛接任華視董事長，就發生嚴重失誤，鄭自隆晚間也對本報做出回應。

鄭自隆昨才剛接任華視董事長一職，就連出2大包，會不會感到很錯愕？他淡定回：「不會啊，冰凍三尺非一日之寒，不是短時間可以立刻改善，我們慢慢來，給同仁一點時間的寬限，大家一起加油。」對於犯錯編輯、新聞台製播部經理蔡明達今火速請辭，鄭自隆表示跟蔡明達不熟，「但是表示辭職負責我當然尊重」。

鄭自隆坦言華視薪水的確比其他家媒體低，「這是種惡性循環，因為整個業務一直受限，比如說有些標案董事都不讓我們做，然後整個收入就比較少，少了之後能省的就直接會省到薪水，那有什麼設備都可能會出問題」，他也透露陸續會有一些想法，對此作出改革。