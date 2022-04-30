#桃園戰神 1 - 6 #高雄陽信 MARS 1 - 6 Kaohsiung Sunny Bank ⚽️#35 李柔萱 (54’) ⚽️#20 林伊曼 (10’), #10 李綉琴 (17’, 44’, 57’), #6 周昕儀 (52’), #15 湯詠晴 (88’)

中華女足國腳李綉琴上周率惠文高中女足隊出征高中聯賽決賽，缺席對台北熊讚的木蘭聯賽，今天歸隊碰桃園戰神就上演「帽子戲法」，加上林伊曼、周昕儀都攻入個人聯賽生涯首顆進球，讓陽信以6比1拿下本季首勝，戰神則苦吞開季3連敗。

陽信、戰神開季都吞下2連敗，且進球都還沒開張，開賽後陽信積極壓上拚搶，第10分鐘隊長若林美里突然溜入禁區，從戰神門將吳劭嬅腳下斷球回傳，陽信梁凱柔的射門雖被吳劭嬅擋出，但右路包抄的林伊曼跟進破門，讓陽信首開紀錄。

第16分鐘戰神的高中小將楊小娟單刀射門被陽信門將陳巧倫撲出，錯過扳平機會且馬上遭受打擊，兩分鐘後李綉琴示範單刀球的標準動作，突入右側禁區晃倒吳劭嬅後打入空門，展現資深球員的價值。

戰神此役試圖用後場傳導製造機會，卻在自家禁區屢次失誤，上半場終了前後衛蕭雅瑄在李綉琴壓上拚搶的情況下勉強前傳，球竟剛好打在李綉琴腳上反彈入網。第57分鐘李綉琴完成帽子戲法，第89分鐘戰神後衛魏采萍的解圍球剛好打到湯詠晴腳下，讓後者兵不血刃勁射破網。戰神唯一收穫是第54分鐘李柔萱在27碼外吊射破門，攻入隊史首顆木蘭聯賽進球。

陽信勝場開胡，攻進6球更是該隊自2017年9月2日7比0勝航源以來，單場進球數最多的一役。李綉琴賽後開心的說，帶隊任務到一個段落，「很開心能專注在自己的球賽，獲勝不論對自己還是球隊，都是很大的鼓舞。」賽前設定的戰術就是兩翼吊球盡量送到對手門將與後防線的中間，伺機衝頂搶點，也確實執行奪勝。