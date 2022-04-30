老濟安第三代經營者王柏諺介紹青草文化。（蔡明亘攝）

桃園市客家事務局推出「春天个植日生」系列活動，為期3周在客家文化館登場，由老濟安經營者王柏諺、高原社區發展協會總幹事黃玉琴打頭陣，分享青草茶文化及艾草地方創生故事，讓民眾體驗抓青草茶配方，打包屬於自己的青草茶。

春天个植日生體驗工作坊今起在客家文化館登場，客家局說明，首季主題為客家藥草植物，盼客家文化能結合生活化的花藝、香氛與青草茶等，讓民眾了解客家文化，報名狀況相當踴躍，5月1日、7日與14日尚有其他講座，歡迎有興趣的民眾參與。

由老店轉型的青草茶店經營者王柏諺打頭陣開講，介紹完青草文化與轉型故事後，他讓民眾體驗抓配料，打包回家熬煮屬於自己的青草茶。他課後表示，沒料到學員年齡層這麼廣，也踴躍提出問題，讓他看到大家對客家、青草文化的支持，對此感到很欣慰，未來也盼將青草茶推廣進大眾生活。

現場金姓民眾認為，青草是流傳已久的產業文化，能認識在新時代的轉變十分特別，例如不必花長時間熬煮，就能喝到青草茶的新技術，相信會使更多人接觸到青草茶，以新方向推廣出去。

今第二場由黃玉琴接力，分享以艾草為主題的地方創生經驗，她提到，希望能讓民眾更了解客家民俗植物，這都是老祖先的智慧，艾草不僅能加在食品上，還能製成外服內用產品，尤其是驅蟲驅蚊效果，能以友善環境方式維護環境。