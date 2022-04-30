公視音樂綜藝節目《姐妹們的音樂萬萬歲》，特別安排「Chill出自己的新生代歌手」主題，邀請歌手曹雅雯、吳蓓雅、Karencici上節目談音樂創作。二度拿下金曲台語歌后的曹雅雯，帶來榮獲金曲獎肯定的專輯《自本》，更首次在電視螢光幕演唱難度非常高的《罔市只能回味》，曹雅雯更自爆，資深作詞人武雄在創作時，靈感來源其實是萬丹的紅豆餅。

曹雅雯說，紅豆的生命力強韌，做成食物後也饒富變化，可以做成紅豆冰，也可以滾爛煮成紅豆湯、紅豆泥，有各種呈現方式，可塑性高，「這就好比許多傳統女性，很認命，為了生活、小孩，去迎合任何形態，不斷的付出與奉獻」。

曹雅雯自爆，當初收到這首歌詞超長的敘事歌詞，真的很傻眼，讓負責寫曲的她傷透腦筋，不知道該如何下筆，還去找武雄老師稍微爭論一下，看看是否能刪減一至兩段；直到跟武雄老師聊完創作源起，她再重看歌詞，才恍然大悟，這首敘事歌曲要呈現的就是罔市的一生，真的一段都不能少，於是，她與本專輯製作人張三老師討論後，決定以音樂劇形式來呈現這首歌，中間更特別安排比較俏皮、快節奏，以7字句韻文為基礎的唸歌做過場，很像里長廣播，Lulu黃路梓茵也呼應說：「這首歌很有畫面，好像一部舞台劇，如果真的搬上了舞台，想來應徵演女主角罔市！」

《姐妹們的音樂萬萬歲》主持人曾寶儀、Lulu黃路梓茵在這張專輯中，也偏愛《罔市只能回味》這首歌，Lulu黃路梓茵覺得：「這首歌超可愛的！很像讀了一本小說！」曾寶儀覺得，這首歌就像這張專輯最有意思的地方，就是「音樂形式走得很新，可是所敘述的其實或可能是一個很傳統、很幽微的女性的心事，最後還給女性一個新的展望！活出自己的一片天！」

專輯《自本》曹雅雯自立門戶、自己當老闆組工作室後，首次包辦創作、製作、編曲、錄音的專輯，不再走台語音樂創作的傳統苦情歌路，讓人發現原來唱台語歌曲也可以很Chill、很現代。本集《姐妹們的音樂萬萬歲》將於明（5月1日）晚9點在公視播出；公視網路直播、《公視＋》同步播出。