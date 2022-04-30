為陌生人繳了11年房貸！1對老夫妻11年前用退休金買房用來租人，當時房子登記在兒子名下，多年來他們用收租繳房貸並管理著，近日1名陌生女子上門要求房客簽新租約，原來該女子是兒子前女友，離譜的是，11年前兒子就以結婚名義將房子贈與她，如今雖已分手，女子強調房子已是她的，讓房東夫妻大崩潰。

該網友在臉書「靠北租屋2.0」發文表示，她現在的租屋處房東人非常好，修繕絕不拖延，水電網路費也會準時繳交，不會讓房客遭斷水電，而該房子是房東夫妻倆11年前買的，當時他們將房子登記在兒子名下，兒子也曾接手管理房子，但因狀況連連，後來還是由他們夫妻倆管理，房貸已都是他們繳。

該網友說，不過近日房子的其中1名租客收到1名陌生女子稱要簽「新租約」，房東夫妻倆追查之下才得知，原來11年前買下房子後隔2個月，當時已成年的兒子就將房子贈與給當時的女友，作為結婚禮物，不過分手後隔了這麼多年，該女友才找上門討房子。

房東夫妻倆後來懇求該女子無果，該女子堅持不會還房子，還說與房東兒子有債務關係，若債務還清可以讓房東繼續收租繳房貸，但房子仍在她名下，還說當初男方承諾給她房子，她會照顧男方後半輩子，房東夫妻事後相當崩潰，繳了10多年的房貸，結果房子屬於他人。

文章曝光後不少網友紛紛勸房東訴諸法律，尋求法律諮詢，但也有網友認為11年來不可能毫無納稅、土地轉讓紀錄，質疑故事真實性。