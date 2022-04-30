「台灣第一名媛」孫芸芸是出名的凍齡女神，不僅擁有少女般的外貌，魔鬼身材更是打趴年輕辣妹，即使已經43歲，還是一對子女的媽，歲月也沒在她身上留下痕跡，近日，她替自創品牌的耳環宣傳，但網友卻只注意到她的惹火打扮，忍不住驚呼「都在看你的人，美到看不到耳環」。

孫芸芸穿上國際精品短版上衣搭配同款短裙，不僅性感雪乳和事業線若隱若現，纖細螞蟻腰更是吸睛，大片春光外洩，好身材根本看不出是兩個孩子的媽，讓網友目光全放在她完美曲線上。

「好少女，辣翻了啦」、「以為是女兒」、「台灣第一美」、沒看到耳環，其他都看到了」、「都在看你的人，哈哈，美到看不到耳環」、「真的天生名模」。孫芸芸和微風集團董事長廖鎮漢結婚後，育有一對兒女，保養得宜的她，仍維持逆齡美貌和火辣身材，和女兒站一起，根本就像姊妹，

不過孫芸芸女兒廖思惟（Trinity），也遺傳媽媽的好基因，擁有一雙小鹿般的大眼和逆天大長腿，每次更新社群動態，總能引起網友熱議，在網路擁有高人氣。