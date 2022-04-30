「台積魯蛇」刷新三觀！有名正妹在台積電駐廠工作，有個穩定男友也將要結婚，但是卻遇到一名同事用「噁心」的方式追求，不僅刻意和她同路線下班、休假還連call打擾，甚至拒絕後，還被嗆聲「別把姿態擺這麼高，老子沒有欠妳，好自為之」，並到處亂傳她「離過婚有2個小孩」，讓她感到非常困擾。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示疫情關係轉換跑道在台積電駐廠工作，剛進公司沒多久，就和幾位男同事聊得很開，也當不錯的朋友，而且大多數同事都知道她有男友，也準備要結婚，但是一個月後，有位男同事「噁男」想追求她，甚至會特地送她飲料，或是下班跟在她後面她走同一條路，甚至故意突然冒出來，找她搭話聊天，讓她感覺到有些困擾。

之後，正妹向男朋友商討，下班都由男朋友接送，斬斷噁男的追求方式，但有次她不舒服在家休息，卻被噁男連call三通電話，假借關心之意，竟講出「看妳身體很差，那以後我們的小孩怎麼辦」，讓她傻眼就想吐。

有名在台積電駐廠的正妹因拒絕同事追求，竟被亂傳「離過婚有2個小孩」。（翻攝自Dcard）

還有一次正妹休假期間，噁男還是打了三通電話，並詢問她的感覺以及愛情觀想法，讓她很不舒服嗆「可以不要騷擾我嗎」，並掛上電話，豈料，噁男竟傳訊息反嗆她「我們兩個人都很渣，不要五十步笑百步」、「別把姿態擺這麼高，老子沒有欠妳，好自為之」，日後她才發現，噁男風評不好，而且到處亂傳她「離過婚有2個小孩」還和噁男搞曖昧，是個渣女，甚至其他學姊也曾受害過。

文章一出，網友紛紛留言驚嘆「謝謝刷新我三觀」、「人才！感覺有病！」、「我真的刷新了」、「他很缺女人，但不知道分寸及羞恥心」、「跟主管講、投報性平單位」、「台積魯蛇，護國神魯」、「可悲魯蛇」、「不要臉天下無敵」、「怎麼會有這麼不要臉的人」。