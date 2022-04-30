民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長選舉，將面對國民黨台中市長盧秀燕拚連任。根據《美麗島電子報》「台中市長選舉」最新民調顯示，盧秀燕以51.0％支持度，輾壓蔡其昌22.8％。媒體人吳子嘉分析認為，按照這個民調來看，如果國民黨中央變數少一點，盧秀燕的台中市長選戰勝率超過51％以上。

吳子嘉30日在《董事長開講》網路直播節目中公布台中市長選舉最新民調，有約73％表態率，盧秀燕以51.0％，輾壓蔡其昌的22.8％。目前差距將近30個百分點，表態率跟投票率差不多，蔡其昌要把盧秀燕的票再掏回來，可能性非常小；按照這個民調來看，蔡其昌贏的機會非常小，後面可能還有變化，如果國民黨中央變數少一點，盧秀燕要被抹黑很難，如此一來，盧秀燕的勝率超過51％以上。

吳子嘉還公布台中市長盧秀燕最新施政民調，盧秀燕的信任度為69.4％、不信任度23.1％，她的信任度接近7成超高，不信任度則低於民進黨的基本盤；盧秀燕施政滿意度為70.9％、不滿意度23.0％，其中滿意度超高，這是盧秀燕的天下。

另外，「誰較能夠兼顧做好振興地方經濟和控制疫情」民調，則針對盧秀燕和行政院長蘇貞昌來進行調查，顯示盧秀燕的好感度46.5%，比蘇貞昌的23.4%還要高，16.1%則認為兩人差不多。