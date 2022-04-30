近來本土疫情持續升溫，演藝圈也有不少藝人確診，而這波疫情現也燒到舞台劇，由金士傑和卜學亮合作的果陀劇場《最後14堂星期二的課》，原本4月30號與5月1號要在桃園演出，但卻臨時延期，而金士傑跟卜學亮也做了快篩，目前都是陰性。

果陀劇場29日貼出公告，「接劇組通報同住家人檢測確診，該同仁PCR檢測為陰性，目前依疾管局規定匡列並居家隔離」，因此本來4月30號與5月1號要在桃園展演中心演出的《最後14堂星期二的課》確定延期。

「延後檔期正與場館及各演、工作人員們協調中，我們將盡力維護觀眾權益，請已購票觀眾先保留票券，不要退票，靜候最新演出檔期調整。」而《最後14堂星期二的課》停演桃園場是因為辦公室確診同仁有跟劇組人員有接觸到，所以才延期。

果陀劇場也表示，金老師跟亮哥兩人在演出前快篩都是陰性。果陀劇場從去年5月疫情爆發，三級警戒啟動後，受到影響的演出超過23場，累積損失2200萬。

本週末因辦公室人員確診，為保障觀眾健康，《最後14堂星期二的課》桃園場因此停演，該場次損失包含退票、已經進場的裝拆台與行政人事等營運成本，損失約150萬。