男友的特殊潔癖！有名正妹在網上分享心情，她和男友在一起2個多星期，男友問了她「交過幾個任，有發生過關係嗎」，她如實回答「有」，卻被男友嫌棄，她反問卻遭反駁，「不喜歡女朋友和別人發生過關係」，讓她傻眼大罵「怎麼會有這麼自私的人」；網友一見文章直呼「為了以後，放手吧」、「這種男人儘早遠離」。

一名正妹在「匿名公社」發文，她表示是男友在一起2個星期，卻被男友的問題問倒，男友問她「交過幾個男朋友，有發生過關係嗎？」，她誠實回答有發生過關係，竟然看見男友面露嫌棄樣。

一名正妹因曾與其他任發生過關係，慘遭現任男友嫌棄。（翻攝自匿名公社）

男友向她表示，不喜歡女朋友和別人發生過關係，但她反問男友「有和交往對象發生過關係嗎」，雖然男友回答「有」，但她還是被反駁，「男友有潔癖」、「不喜歡女朋友和別人發生過關係」，讓她翻白眼，怎麼會有這麼自私的人！

文章一出，網友紛紛留言表示，「為了以後，放手吧」、「這種男人儘早遠離」、「這種沒腦的請保持距離」、「這種的還是自己打手槍好了」、「恭喜妳，看清一個人」、「不要跟他發生關係，分了吧」、「直接分手，什麼爛東西」、「處女情節，很噁」、「快丟了吧！那種人不要也罷」。