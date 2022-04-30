男友的特殊潔癖！有名正妹在網上分享心情，她和男友在一起2個多星期，男友問了她「交過幾個任，有發生過關係嗎」，她如實回答「有」，卻被男友嫌棄，她反問卻遭反駁，「不喜歡女朋友和別人發生過關係」，讓她傻眼大罵「怎麼會有這麼自私的人」；網友一見文章直呼「為了以後，放手吧」、「這種男人儘早遠離」。
一名正妹在「匿名公社」發文，她表示是男友在一起2個星期，卻被男友的問題問倒，男友問她「交過幾個男朋友，有發生過關係嗎？」，她誠實回答有發生過關係，竟然看見男友面露嫌棄樣。
男友向她表示，不喜歡女朋友和別人發生過關係，但她反問男友「有和交往對象發生過關係嗎」，雖然男友回答「有」，但她還是被反駁，「男友有潔癖」、「不喜歡女朋友和別人發生過關係」，讓她翻白眼，怎麼會有這麼自私的人！
文章一出，網友紛紛留言表示，「為了以後，放手吧」、「這種男人儘早遠離」、「這種沒腦的請保持距離」、「這種的還是自己打手槍好了」、「恭喜妳，看清一個人」、「不要跟他發生關係，分了吧」、「直接分手，什麼爛東西」、「處女情節，很噁」、「快丟了吧！那種人不要也罷」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。