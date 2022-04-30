連千毅遭YouTube「勾起你心中的惡」質疑販賣NFT詐騙，2方在網路上爆發口角，引發不少名人網紅發表意見，也有道上大哥出手協調；連千毅今（30）晚開直播聲明，許多大哥都勸他放下，他認同作為公眾人物本該被評論指教，也為自己太衝動道歉，目前確定5月5日的約戰取消，此後他也不會再回應此事。

連千毅在直播中表示，今天聲明完後就不會再回應此事，勾惡要用影片評斷事實沒有問題，只要照事實陳述都行，他認為勾惡在原本的影片中有加油添醋成分，還有不少「語助詞」都是不必要的；連說這些他都已經放下了，此外也對幾名曾參與幫忙的大哥說聲抱歉，讓他們一直居中出手協調。

連千毅說，5月5日的約定已確定取消，而大哥們都一直勸他身為公眾人物就要必需被評論指教，要他放下，若對方講的不對可採法律途徑；他說原本只是兩造雙方的交流，慢慢有更多雜音進來，其他網紅與名人紛紛對此發表看法，他說不會回應，但會虛心接受，「他們非局中人，不能評局中事」。

連千毅說，因為大哥們的勸說下，目前事情已告一段落，算是圓滿的結束，但勾惡今天又發文掀起波瀾，他認為勾惡沒有把大哥與長輩放在心上；他最後再度跟粉絲和社會大眾說聲抱歉，承認自己個性比較衝動，對於勾惡影片的回應過當，造成社會紛紛擾擾，而NFT的部分已經在司法階段。