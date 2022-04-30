醫療疏失？新北一名父親控訴，自家6個月大的嬰兒突然發高燒還翻白眼，急忙將他抱到林口長庚掛急診，未料遭院方要求遵守排隊規定，雙親就這樣等了一個小時，結果男嬰病危急救不治，讓父親憤怒控訴林口長庚延誤治療。

根據《東森新聞》報導，吳姓父親表示，兒子燒到39度，不但翻白眼還全身發抖，因此趕緊送至林口長庚急診，但護理人員卻僅冷淡回應要遵守排隊規定，還說「不是只有你掛號」。

吳父說，自己在28日下午4點抵達醫院，但醫護人員堅持要他排隊，甚至到戶外診療區等待，就這樣等到5點，孩子病況突然加劇，5點10分急救，但已挽回不了，5點44分宣告不治。

吳父控訴林口長庚延誤醫治，不但未做緊急處理，醫師出來簡易診療時，還站在足足有三步之遠的地方。

對此林口長庚表示，初步檢查時，男嬰雖然發燒，但意識清楚，一切都依規定處理，但男嬰病情變化太快，始料未及，深表遺憾。