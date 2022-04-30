男星庾澄慶（哈林）和前妻伊能靜的20歲「小哈利」庾恩利2021年8月以「En-Li恩利」宣布正式出道，先前扮女裝引起高討論度，更曾大方回應穿女裝一事「衣服只是衣服而已」，率性做自己態度被讚爆；最近恩利扮粉紅兔女郎，性感裸肩展現自信一面。

恩利從小因為星二代身分就受到關注，長大後更跟隨爸媽腳步踏入演藝圈，也以多次扮女裝爆紅，精緻臉蛋和纖細身材，變身後的他妖嬈嫵媚模樣不輸真正的女生；近日恩利在IG限時動態分享又扮女裝造型，穿了一套粉紅色洋裝化身性感兔女郎，裸肩外還秀出胸部上緣刺青，更以魅惑的眼神放電。

最近恩利扮粉紅兔女郎，性感裸肩展現自信一面。(圖/ 摘自庾恩利IG)

因為過去恩利只要扮女裝都會造成討論，他此次還特地解釋變裝原因，用英文在底下表示，扮兔女郎是為了拍攝工作，「不是為了有趣找好玩」。

年初恩利接受大陸時尚雜誌《《SUPER世界青年》採訪時，透露個人對於扮女裝的想法，「我在穿著上非常情緒化，衣服只是衣服而已，一件衣服的解讀不應該超過對人本身的解讀，我喜歡穿什麼完全取決於我當天的狀態」；而恩利媽媽伊能靜被問及兒子穿女裝一事，發文力挺「這是我的孩子，我愛他」。