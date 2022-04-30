鬼鬼跟水星合作〈Sugar Rush〉。（野火娛樂提供）

周湯豪跟天王星表演〈Turn Up〉。（野火娛樂提供）

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》歷經團隊確診風波仍傳遞正面力量，明（1日）晚8播出第3集「旅行者的金唱盤」，將由導師與各團合作演出台灣經典舞曲表演，除了三位星際導師Ella陳嘉樺、坤達、NICKTHEREAL周湯豪，製作單位特別邀請久未合體的JPM、陳漢典，以及鬼鬼（吳映潔）、愛紗擔任助力導師，而舞力導師田一德也將表演在《這就是街舞》中師父羅志祥的《精武門》。

分組依序由上一賽制排名選擇，前3名天王星、水星以及金星分別選擇周湯豪、鬼鬼、愛紗組隊，而其他的團體分組則由各導師自行選擇。本賽制率先登場的是坤達選擇的火星，被問到為什麼選擇火星，他打趣說：「因為算命師曾經說過，我命裡缺火。」

和火星見面後他解釋因為《放手》歌曲風格有3元素MAN、POWER以及ENERGY，長時間考慮後決定選擇火星。而在預告中可以看見坤達在舞台上身著黑色網狀上衣，好身材若隱若現，令人期待完整表演。

天王星選擇合作周湯豪，團體風格為嘻哈偶像，周湯豪從舞蹈動作到英文單詞發音都一一耐心檢視，除了不斷地和學員們練舞，更將自己的作品〈Turn Up〉歌詞交由天王星選手創意改編，以製作人身分並進錄音室為選手配唱，共同完成天王星版的〈Turn Up〉；而鬼鬼（吳映潔）則與水星合作〈Sugar Rush〉。

《原子少年》於4月17日起每周日晚8點在TVBS歡樂台／精彩台、LINE TV 首播，22日起每周五晚10點則在中視播出。