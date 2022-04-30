繼口罩、酒精、疫苗後，快篩實名制也造成民眾瘋搶，不少藥局開賣不久便完售。一名男網友分享某間藥局張貼的公告，其內容不僅指出快篩試劑賣完了，更強調「左邊7-11沒賣、右邊機車行沒賣」，請民眾不要去煩人家，讓網友笑喊，「還顧到隔壁店，揪感心」、「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的，好好笑」。

某間藥局在門口張貼2張公告，指出「新冠快篩賣完了」，還要民眾別去煩左鄰右舍。（圖／翻攝自臉書社團路上觀察學院）

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見藥局門外張貼2張公告，一張是藥師用A4大小的橫線筆記本，寫上「新冠快篩賣完了」，另一張則是用紙板寫著斗大8字，「沒有賣，實名制快篩」，文字旁更用紅筆備註「真的啦！」

最有趣的是，藥師在紙板的後半段強調「左邊7-11沒賣、右邊機車行沒賣」，希望民眾「不要去煩人家」，讓他看了捧腹大笑，忍不住稱讚，「這家藥局從2年前的實名制口罩，到現在的快篩試劑告示，常常有意想不到的創意驚喜！」

照片曝光後，網友們紛紛留言，「那個『真的啦』好可愛」、「還顧到隔壁店，揪感心」、「7-11還可以理解，不懂問機車行的人是怎麼想的，好好笑」、「可能以為機車行有囤貨」、「我們店都不貼公告，因為貼了還是會有人進來問還有沒有」、「對不起，我就是那種門口貼賣完了還會進去煩店員『真的都沒有了嗎』的人」。

也有不少網友歪樓大讚藥師的手寫字很漂亮，「字寫得很厲害欸」、「喜歡他們的手寫美術字」、「手寫POP很少見了」、「POP文字寫得很好的藥局」、「被藥劑耽誤的手繪大師」。