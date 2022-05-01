《鄭亦真辣晚報》

根據《中天新聞》委託民調公司所作的最新台北市長選舉民調，國民黨立委蔣萬安以31.9％支持度領先；台北市副市長黃珊珊則以25.8％居次；衛福部長陳時中以19.2％敬陪末座。前丁守中競選辦公室發言人詹為元表示，黃珊珊在內湖區支持度僅贏蔣萬安0.1個百分比，幾乎平手。黃珊珊在國民黨及民進黨政黨支持度，可以拿1成左右，蔣萬安卻可以從民眾黨裡面拿到3成支持度，對黃珊珊是警訊。

詹為元30日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，黃珊珊在民進黨幾個本命區，拿到不錯的支持度。黃珊珊的本命區內湖區，蔣萬安僅輸黃珊珊0.1個百分比，幾乎平手，對黃珊珊來說是個警訊。

詹為元接著表示，大安區是一個比較都會型的地方，國宅經過二代洗禮，房子變賣後，傳統國宅區沒有像過去藍營鐵板一塊，尤其大安區國宅是在市中心，變賣的價值很好，所以有越來越多的新住民、新移民進住國宅，所以導致選票結構的變化。

詹為元指出，黃珊珊在國民黨及民進黨的政黨支持度可以拿1成左右，蔣萬安可以從民眾黨裡面拿3成，對黃珊珊也是警訊。台北市長柯文哲接班人要出來選舉，黃珊珊還是親民黨籍，而且聽說她不想掛民眾黨，要以無黨籍身分參選，導致民眾黨支持者可能會認為，可以去選擇自己想要的候選人，變成凝聚力沒那麼強，因此，黃珊珊必須去處理她的黨籍問題。