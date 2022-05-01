交通部公路總局於30日舉行「台20線南橫公路梅山口至向陽路段有條件復通祈福典禮」，行政院院長蘇貞昌及交通部部長王國材等行政長官均親自蒞臨，並於典禮中頒發感謝狀給有功單位，中華電信為唯一獲頒感謝之電信業者，董事長謝繼茂親自出席典禮，同時慰勞中華電信現場的工作同仁。

2009年莫拉克颱風造成台20線南橫公路中斷，歷經漫長的修復，2021年南橫恢復梅山口到天池有條件通車，2022年5月天池到向陽路段也有條件開放通車，意味著歷時13年的修復後南橫公路將全線復通。

修復期間，中華電信大力投入提供修建道路通信及山區天然災害緊急應變需求，30日受邀參加南橫公路復通典禮，由謝繼茂親率高雄營運處總經理黃榮順、臺東營運處總經理鄭希聖、網路技術分公司行動南區營運處總經理龔榮津、中華系統整合董事長吳明德及相關施工團隊共襄盛舉。

蘇貞昌特別感謝中華電信，協助南橫公路災修工程，克服地形險峻等艱鉅挑戰，提升山區通信品質與訊號涵蓋。

中華電信表示，公司致力提升南橫公路行動通訊信號品質，自2017年起投入大量人力物力資源，經過無數次現場會勘、3套(6處)微波規劃、光纜佈放及完成7座(15處)基地台建設後，南橫沿線整體信號涵蓋率由20%提升至80%以上，提供現場工作人員更良好的通信品質；近年來更配合公路總局南橫公路監控需求，持續完成通信品質提升改善，提供路口監視器更穩定連線品質，為南橫公路打造數位通信安全回家之路。

在2021年盧碧颱風侵台期間，高雄明霸克露橋遭玉穗溪水暴漲沖斷，復興、拉芙蘭、梅山三個部落聯外道路中斷成為孤島，經中華電信積極即時提供光纖路由、微波、行動基地台等設備進行搶修後，讓三個部落仍可維持通信順暢，對外聯繫不中斷。

中華電信為響應南橫公路全線通車，截至目前已完成梅山山莊、唯金溪、禮觀、中之關、天池、武雄及大關山等7座4G基地台建置，持續提升訊號與涵蓋品質，並率先同業於梅山山莊、中之關停車場及天池3處遊客人潮密集處建設5G站台，為沿線山區部落居民、觀光客提供最優質最快速的5G服務。

為確保山區通信穩定度，中華電信公司除規劃建置中繼光纜外，並建置有微波通信系統，以構成有線光纖、無線微波雙迴路通信架構，確保通信安全。且為因應山區4G/5G基地台、寬頻影音服務及緊急救援等大頻寬需求，中華電信公司已於今年規劃IP微波建設計畫，完工後將大幅提升山區通信穩定度與服務品質。

中華電信全力投入專業技術與人力，長久以來提供南橫公路高品質且具成本效益之公共工程建設，再度展現中華電信參與重大工程建設之能力與實力，並特別感謝行政院南部聯合服務中心、通傳會、玉山國家公園管理處、嘉義林管處、公路總局甲仙工務段、台灣電力公司等單位協助配合，得以如期如質完成所託付之任務。

謝繼茂強調，未來，中華電信將持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，致力為民眾提供更優質順暢的通訊服務。