近日一名女網友透露，好市多賣的馬桶清潔球有優惠，算下來一串不到40元，好奇發文詢問大家的使用心得，沒想到網友對此產品的評價相當兩極，有人覺得確實能減少異味，但有一派人卻直呼非常雷，有次甚至害得連家裡馬桶都拆了。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，近日在賣場看到一款「馬桶球」在特價，12串價格479元，算下來一串不到40元，產品主打除臭、減少積垢的速度，讓她相當心動，買了一盒回家使用。

貼文曝光後，許多用過此產品的網友紛紛留言自己的使用心得，但評價卻相當兩極，有人認為非常好用，「個人已使用1年多，方便的很，有正確掛好其實不會掉，蝦皮三個一組只要$89」、「很好用！廁所異味減少很多，也不太需要常刷馬桶」、「我也很愛這組，價格真的很甜耶～一次囤多幾組就對了，疫情期間也不用一直跑賣場」。

但也有人認為這款產品很雷，「這種掛的東西挑馬桶，有些馬桶會沖不到」、「這東西絕對是我買過好市多雷品中數一數二的，用了2-3個馬桶效果都很差，根本沖不到水」，甚至有人遇過整串產品被沖進馬桶中，最後只能拆馬桶解決，「買過一次，某天小孩上完廁所，沒有注意整串掉下去馬桶被沖掉，馬桶開始堵塞，我們還以為是太多衛生紙或是濕紙巾丟進去塞住，有請疏通馬桶的師傅來看看，結果他說是有什麼東西卡在U型管的地方，最後是請人來拆馬桶才拿出來的」。

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