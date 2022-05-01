嘉義縣政府於嘉義市、嘉義縣太保市交界處進行貨物轉運中心市地重劃，期盼藉市地重劃，打造貨運、物流轉運的交通新樞紐。

重劃工程108年開工，歷時2年多，主要公共設施部分已正式完工，包含道路鋪面、排水箱涵、電力地下化、自來水管線及路燈等，總面積達28.33公頃，提供約18公頃的貨物轉運中心區用地及約10公頃公共設施空間。

貨轉重劃區鄰近中山高，基於交通發展區位考量劃設，開發後將方便城際與都會間貨運，降低大貨車穿梭市中心造成的交通問題，未來定位主要提供貨運服務業、倉儲集散中心及物流中心業發展，完整佈局後疫情時代貨運經濟，目前預估就業及服務計畫人口約3600人，且區位連結魚、果菜市場，吸引批發、物流、冷凍、食品加工及倉儲，鄰近中山高便利農民及批發商對外交通，透過高速公路網，可提供完整交易、輸送及銷售配套服務。

縣長翁章梁表示，嘉義縣正往農工大縣發展，將來勢必涉及很多貨物的集中轉運，很高興中華郵政看好此處發展性，已洽購土地並建其郵務轉運、倉儲物流及電商平台中心，未來這裡也會跟魚、果菜市場轉運需求連結，相信會帶動嘉義在中南部的發展，希望藉由增加土地供給，引進投資開發，繁榮地方帶動就業機會。（嘉義縣政府廣告）