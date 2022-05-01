南韓偶像團體「U-KISS」成員Eli（일라이，金炅才），日前與離婚近2年的模特兒前妻池妍秀（지연수）一同登上真人秀節目《我們離婚了2》，並在鏡頭前大聲爭執、公開離婚原因而引發話題，但在最近一期的節目中，兩人疑似解開心結並讓男方看到許久未見的兒子，但沒想到7歲大的兒子竟為了留下他做出「求饒」的動作，讓主持人及觀眾看到後相當心痛。

Eli與大他11歲的模特兒妻子池妍秀交往5年，兩人因懷孕而結婚，但當時還是偶像的Eli為了事業隱瞞真相，直到結婚1年兒子民秀出生後才正式公開，讓粉絲們相當震驚，兩人甚至還一同登上實境節目《做家務的男人們》（살림하는 남자들）曬恩愛、分享婚後生活，但沒想到婚姻只維持5年，就在2021年正式離婚，直到近日才為了節目重逢。

而在先前的節目《我們離婚了2》中，池妍秀曾痛訴男方忽視婆媳問題，並因沉迷跑車而要女方承擔全家的生活費，甚至為了替他貸款跑車導致自己信用破產，最後還收到Eli在美國要求離婚的電話，讓她相當痛心，而Eli後來也在節目中解釋自己的難處並向對方道歉，兩人才能冷靜溝通。

在最近一期的節目中，已2年沒見到兒子民秀的Eli，一開門就緊緊的抱著兒子，而想念爸爸的民秀也忍不住表示「我以為你討厭我跟媽媽」、「我以為我們會一起在美國幸福的生活」。Eli在節目最後準備離開時，民秀卻因捨不得爸爸離開，突然跪坐在沙發上以「求饒」的方式乞求Eli不要離開，而Eli與池妍秀看到後也立即制止他，解釋「爸爸媽媽沒辦法做到你想要的那樣，真的很對不起，但這一切都不是你的錯」，最後Eli也答應兒子在韓國的這段期間會天天陪伴他，做他想做的事情。

而主持人看到後都忍不住心疼地流下淚來，網友也紛紛留言「看到他乞求的模樣太令人心碎了」、「大人離婚可憐的都是孩子」、「民秀竟然以為是自己的錯才導致父母分開，太讓人心痛了」再度引發話題。