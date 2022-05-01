國內本土疫情持續升溫，確診數連日破百例，近來防疫新指引出現「居家（在宅）照護」、「陪同隔離」等新名詞，意外引發防疫保單理賠爭議、爭論不休。

日前有立法委員痛批這根本就是在玩文字遊戲，民眾買防疫保單豈不像在「擲筊」拚運氣？對此，金管會保險局堅定立場回應，所謂的「陪同隔離」是指自願隔離，就現有保險契約條款內容來看是不予理賠的，至於後續的「居家（在宅）照護」上路後，保戶如果有進行醫療或是治療行為，則會進一步協調保險公司從寬認定理賠。

金管會說明家長陪同孩子隔離：防疫保單不理賠！

針對防疫保單理賠爭議，據了解，日前有立法委員在立法院財政委員會質詢指出，近來本土疫情持續延燒，許多家長與孩子一起被匡列「陪同隔離」，但是在保險公司對於防疫保單理賠不同調的情況下，有些保險公司理賠、有些卻不賠，質疑民眾買防疫保單像是在「擲筊」拚運氣。

金管會保險局對此說明，現有防疫保單設計為被保險人被匡列隔離，才會啟動理賠機制，也就是說，如果是「陪同隔離」則不在契約理賠範圍內，並舉出過去金融消費評議中心曾經出現的案例：父母確診被隔離，為了照顧孩子，只好被迫一起隔離，最後評議結果為保險公司對於「陪同隔離」的孩子不予理賠。

此外，有關輕症者「在宅照護」是否理賠這個問題，金管會保險局強調，為避免醫護大爆炸，目前防疫保單主要是針對「確診者」出險，即便沒有醫療行為，還是有一定的保障；另一方面，還有一種情況是，如果「確診者」進行醫療行為的場所由醫院或是集中檢疫所改到住家「居家（在宅）照護」，則會請保險公司從寬認定理賠。