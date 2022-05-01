本土疫情持續擴大，確診人數連日破千，居家隔離人數屢創新高，造成衛生單位人力吃緊，台北市長柯文哲為此頒布召集令，急徵277名防疫人力，144名各區關懷中心人員，以及133名衛生局各健康服務中心人力，每周工時約40小時，換算下來月薪約3.6萬。

為服務因接觸確診者而遭居隔、染疫的市民，北市府於日前成立各區關懷中心，主要工作內容為協助每日關懷居家隔離、居家照護民眾及生活物資需求，包括採買及宅配、關懷包、垃圾清運、心理需求、寵物照顧需求、學生關懷等，另外還須協助案件登錄及派案作業、關懷中心接線作業等等。

目前各區關懷中心需求人數12人，合計需要募集144人，工作地點在各區關懷中心，每週預計工時40小時，換算成月薪約在3萬6800元上下。上工時間預計自5月1日至12月31日，或是北市結束各區關懷中心任務後7日內。由於疫情不因周末停止，無法周休2日，應徵者須於六日擇一作為例假日、周二至周五擇一日作為休息日。

此外，衛生局疾管科及各健康中心已忙了2年多，這次也招募133名協辦人力，工作內容為整理快篩試劑需求、開立匡列通知和接種資料等。薪資報酬、工作時間及定期契約起訖時間比照上述社區關懷中心。

衛生局強調，疫情在各行政區狀況不同，跨區支援在所難免，舉例來說，錄取時的工作地點在大安健康中心，而下個月須到信義健康中心工作，類此狀況能接受者再投履歷。

台北市就服處指出，前述的工作項目，應徵人員須熟悉電腦操作及精通國、台語，詳細的資格條件、工作地點及應徵方式等，請先至臺北市就業服務處「台北就業大補帖」網站加入會員，至「首頁/職人之路/招募活動」查看各區關懷中心暨健康服務中心臨時人員招募資訊。

就服處說，有興趣應徵的民眾，可到台北就業大補帖查看相關資訊並可直接線上投遞履歷。符合資格者，將由用人機關進行聯繫辦理後續面試。相關問題可電詢就服處服務專線(02)2308-5231，或親洽各區就業服務站。(臺北市就業服務處/就業安定基金補助 廣告)