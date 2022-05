《財訊》報導指出,終結連續7季的虧損低潮,群創繼2020年第3季轉虧為盈後,2021年繳出稅後淨利達575億元的成績單,創下歷史新高;這除了受惠於大環境的推波助瀾,4年來積極推動改造工程的群創董事長洪進揚,更是幕後功臣。

2018.轉戰面板 親訪工廠 深入了解第一線

只不過,好光景卻馬上遇到挑戰,面對今年景氣可能急速反轉的壓力,外界質疑聲浪再起,但洪進揚這次卻顯得很有信心,「群創已經不一樣了,相信表現能夠超越面板。」

《財訊》分析,洪進揚在外資金融圈歷練超過十年的時間,後來進入台泥國際公司,在台泥前董事長辜成允身邊認識了截然不同的產業;2018年時,洪進揚成為群創新任董事長,當時群創的股價正面臨票面保衛戰。「我很感恩郭董這麼信任我,讓我有使命感,一個產業不應該這麼悲慘。」洪進揚回憶說,當時他與鴻海集團創辦人郭台銘、總財務長黃秋蓮深談多次,最後才決定接下這個重任。

接手群創後,市場都說洪進揚是要來分拆群創的。為了展現深耕面板的決心,洪進揚用實際行動證明,積極展開走動式的管理,不但每一座工廠都親自走過看過,也與工廠主管們面對面談話,一起吃午餐了解第一線的需求,朝向更扁平的雙向溝通。

2019.力抗轉折 帶頭減薪 首度買回庫藏股

根據《財訊》報導,洪進揚發現到,群創團隊的每個人都非常的專業,屬於專才型,就像是把一項技能練習到爐火純青、百步穿楊的境界,卻無法看到整個局勢。「If you only have hammer, everything looks like nail.」(如果你只有槌子,一切看來都像是釘子。)他引用了美國心理學家馬斯洛的槌子理論,希望公司的主管們可以走出舒適圈,從專才變成通才,不要慣於用自己熟悉的方式解決問題。

2018年第4季,面板產業景氣開始轉淡,群創陷入連續7季的虧損低潮。洪進揚當時找了協理級以上的主管一起爬合歡山,礙於經費不足,還去借住南投仁愛鄉某學校,並手作學生竹椅回贈,之後又帶領大家泳渡日月潭、親手砍劈作竹筏,「就是希望大家打破過去的窠臼,從不同的觀點去看事情。」洪進揚說。

《財訊》報導進一步指出,喜愛山野活動的洪進揚以爬山的經驗為例,他說,首先要看的是登什麼樣的山,中級山還是百岳?選擇什麼路徑,又要耗費多少時間,行前裝備的準備非常重要。如何盤點既有的資源與團隊人才,達到最佳、最公平的配置,正是洪進揚的經營心法之一。