同名小說改編的系列電影《哈利波特》於2001年首度推出，隨即在全球掀起魔法熱，主要演員從小演到大，觀眾等同陪伴他們從童年成為獨當一面的大人，如今延續魔法風潮，推出《怪獸與牠們的產地》系列電影，沒想到電影的某個設定，讓飾演主角「哈利波特」的英國男星丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)不開心，抱怨自己長久以來演出《哈利波特》電影時，穿搭部分根本差別待遇。

《哈利波特》系列電影一演就是10年，也捧紅丹尼爾雷德克里夫、艾瑪華森等主角群，今年《哈利波特》迎接20週年，影迷們除了對魔法世界專有名詞及招式仍記憶猶新外，演員們的妝髮及穿搭也讓人印象深刻，以主角哈利來說，他額頭上的閃電符號、在霍格華茲穿的制服配斗篷，以及運動服搭牛仔褲的私服造型，至今仍是眾人扮裝時參考的重點。

以時間軸來說，作為《哈利波特》前傳的《怪獸與牠們的產地》，光是服飾風格就相當不一樣，連丹尼爾雷德克里夫都忍不住心生微詞，他先前受訪時曾透露，第一次看《怪獸與牠們的產地》電影，忍不住吃醋罵F開頭髒話，「艾迪瑞德曼(紐特飾演者)跟他的漂亮戲服…我演《哈利波特》整整10年都穿連帽外套跟破爛牛仔褲，為什麼你一出場就是超帥西裝跟英倫大衣啦！」。

也確實，當2016年《怪獸與牠們的產地》電影首度推出時，主角紐特那身斯文莊重又不失帥氣的正裝穿搭，立即引發影迷討論，飾演者艾迪瑞德曼也認證身上那件湖水藍色英倫大衣好帥，「大家都問我紐特的大衣在哪裡買得到！」。