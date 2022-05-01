每年5-6月氣溫回升，春夏交替期間正是台灣梅雨季節來臨之際，而趁此時也是自我檢視居家環境漏水的好時機，透過一二三步驟自己動手檢視居家是否有漏水警訊，為居家環境健檢，防患於未然。

信義居家表示，第一為抬頭看看天花板有沒有剝落？第二則是摸摸看窗框周圍是不是有潮溼滲水痕跡?第三是牆面接縫處是否有油漆剝落？壁癌、白粉，可能就是漏水警訊。

居家環境若是已有見到漏水跡象，已經是屬於比較嚴重的滲漏水狀況，必需盡快處理變免損害擴大，而如何透過雨季就先自我檢查預防，在漏水尚未成災前就察覺？信義居家表示，台灣位處地震帶且氣候潮濕，所以房屋牆面容易有縫隙產生，而窗框與水泥牆面為異材質，若是黏合不佳本就容易有裂痕，也要留意可能發生漏水跡象。民眾可以藉由上述幾項行為檢視，就有機會降低漏水的風險。

若是新成屋會發生這樣的狀況，可檢視與建商的保固合約，在保固期間內請建商處理，而若是中古公寓、大樓，則可能是因為防水層老化，加上地震損壞牆內防水層，需請處理漏水的廠商來判斷漏水原因如何造成、後續如何處理等。

再則是留意房屋的迎風面，信義居家表示，冬天吹東北季風、春天吹東南風，家中某些方位的迎風牆面容易聚集水氣，因此該面牆含水量高，甚至可能因反潮而摸起來濕濕的，若是沒有留意通風，還可能牆面發霉，此時要留意通風，尤其4-5月氣候轉為潮濕，氣溫升高，這時若是水氣都悶在房屋中，更容易發霉。

信義居家表示，民眾自行健檢家中有上述的漏水徵兆後，可盡快請專業廠商評估究竟是單純的油漆剝落還是漏水水氣造成。