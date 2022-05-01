歐洲議會通過支持電子裝置全統一改為USB Type C規格草案，待USB Type-C全面啟用並納入多項電子產品的同時，相關廠商可望迎來商機。(圖/先探投資週刊提供)

歐洲議會在四月二十一日公告，內部市場與消費者保護委員會（ＩＭＣＯ）進行投票，以四三高票通過支持電子裝置全統一改為USB Type-C規格草案，而且不僅電子產品，歐盟境內行動裝置充電裝置也將統一採用USB Type-C介面，不過歐盟也針對比較小型的產品如智慧型手錶、健康追蹤與運動設備等產品提供豁免權。

此次歐盟議會投票的通過，代表著電子產品充電孔規格法案已大致底定，下一步將在五月舉行全體批准電子產品統一USB Type-C規格細部會議，並與歐洲各國討論細項與立法，最快有機會在年底前達成協議。

歐盟推動統一充電器

事實上，歐盟執委會（European Commission）為了要減少不必要的電子垃圾，並改善電子設備充電器規格紊亂造成消費者的不便，從二○○九年起就已經開始推動統一化歐盟境內手機及其他類似電子設備之充電器。經過數年之後，市面上的充電連接埠的規格已從過去的三○多種減少至包括USB micro-B、USB Type-C以及Lightning三種規格。歐盟執委會更在二一年九月提出《無線電設備指令》增修條文提案，欲透過立法建立統一的充電解決方案，要限制未來包括充電器、手機、平板電腦、數位相機、耳機、藍牙喇叭和掌上型遊戲機等中小型電子產品，進一步拓展到電子書、筆電、鍵盤和電子玩具等，以USB Type-C連接設計當成主要規格，為的就是要減少電子垃圾產品，當草案交由歐洲議會表決通過後，製造商將有兩年時間進行調整，以符合新規定。

而歐盟會有統一規格的想法並非沒有道理，根據歐盟估計的數據顯示，每年歐盟的消費者花在換線材、充電器上的錢就超過二．五億歐元，過程中還會製造出超過一．一萬噸的垃圾。如今，隨著草案在歐盟議會投票的通過，可以看出歐盟力拚垃圾減量的強烈決心。研調機構報告預估，USB Type-C出貨量將從一九年的五．四八億套成長至二四年的一九．二二億套，年複合成長率高達二八．五％。隨該草案的通過，市場也樂觀看待，在USB Type-C全面啟用並納入多項電子產品的同時，包括創惟、威鋒電子、偉詮電、鈺創、安格、祥碩等廠商有機會大啖商機。

加速蘋果採用Type-C接口

然而，此項新措施其實會為蘋果帶來較大衝擊，根據歐盟執委會公布的研究顯示，目前市售手機隨附的充電器，有一半是USB micro-B規格，二九％是USB Type-C，其餘二一％則是蘋果專屬的Lightning。由於蘋果裝置所使用的是Lightning充電埠，規格不相容於Type-C，過去蘋果也曾公開聲明表示，嚴格的控管並不是鼓勵創新，而是扼殺創新，將回過頭來傷害歐洲和全球消費者。即便蘋果近幾年來已針對Mac、iPad產品改用USB Type-C規格充電，iPhone、iPod touch和AirPods等產品仍維持Lightning為設計，從當前的局勢來看，歐盟的舉動確實會加速蘋果替充電孔介面做出重大改變，市場認為iPhone最終仍會邁向採用USB Type-C接口。（全文未完）

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