近年，國際上能源轉型腳步加速，全球多國朝二○五○年淨零碳排目標前進，再生能源的發展早已成為不可擋的趨勢，台灣亦緊跟國際步伐，且由於台灣四面環海，能源九七％以上仰賴進口，電力無法跨國支援，因此提升能源自主及多元更有其必要性。而繼總統蔡英文在去年四月二十二日的世界地球日上向全世界承諾台灣也要在二○五○年達成淨零後，今年三月底，國發會也公布了「台灣二○五○淨零排放路徑圖」，力拚二○五○年再生能源發電占比超過六○％，不僅首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標，更象徵著政府宣示台灣淨零轉型的決心。

能源轉型勢在必行

政府規劃未來八年內（至二○三○年）將編列近九千億元預算以協助產業、各部門轉型，這是台灣有史以來，針對氣候、淨零最龐大的預算規模，國發會預計，二○三○年淨零計畫將可望帶動近四兆元以上的民間投資，同時可減少對石油及煤的依賴，預計至二○五○年進口能源依存度可望大幅降至五○％以下。政府積極推動能源轉型，帶動綠電相關概念股成為市場寵兒。

且由於外銷導向的電子股基期已高，加上受升息影響，波動風險相對較大，市場資金也明顯轉戰具題材、基期較低的傳產股；而綠能概念股就是既有題材又擁相對低基期優勢的族群，故可望成為今年投資市場上的黑馬，加上今年適逢選舉年，在政策作多加持下，綠電概念股具有潛在推升行情可期。

而在眾多再生能源之中最受市場矚目的非風力發電莫屬，尤其離岸風電產業，因為台灣擁有良好獨特的風場條件，根據4C Offshore（國際工程顧問公司）一四年發布的「二三年平均風速觀測」研究表示，全球風況最好的前二十處觀測地，台灣就占了十六處，平均風速約每秒近十二米（十一．九四～十二．○二m/s）。而若以4C Offshore二○二一年統計的資料來看，全球離岸風速排名前二十名中，台灣占比亦為最高，共占九處，其次為西班牙七處、中國兩處。

風力發電裝置容量將翻倍增長

此外，若從數據來看，雖太陽能設置量成長幅度最大，亦是目前台灣主要再生能源來源，占比約六五％左右；不過若以發電裝置容量成長角度而言，在現行規劃下，未來成長空間最大的則為風力發電，預期二一至二五年發電量將成長六．三倍，具相當大的發展潛力，而太陽能的成長則為一．八五倍。由此，離岸風電被視為最重要的經濟產業轉型及能源轉型的雙引擎，政府也立下二○二五年全台要達到五．七ＧＷ（百萬瓩）的發電量，相當於二○七億度電，能提供五六○萬戶家庭年用電量，預期可望帶動一．二兆元產值及兩萬個就業機會；而至二○三五年累積裝置容量上看二○．七ＧＷ。（全文未完）

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