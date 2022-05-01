奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享5/2～5/8星座運勢，巨蟹座事業運最旺，射手座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外處女座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。摩羯座整體運勢高達5顆星，是超級幸運兒。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友的信心下降，態度變得沒那麼積極，建議面對事情時要更加堅持比較好。下周愛情運不順，彼此溝通不良，無法取得共識，如果沒有妥善處理，將會影響彼此的感情。

▍金牛座

整體運勢★★

金牛朋友下周呈現休息停頓的狀態，長久以來的忙碌與壓力，開始感到不堪負荷，因此有很重的無力感產生。

▍雙子座

整體運勢★★★

雙子座下周對自我的不確定感增加，自信心也隨之消退，將成功的機會越推越遠。另外下周情緒起伏較大，有失控的可能性，建議要多注意。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友的思緒變得清晰，思考邏輯更清楚，對事情的看法也更成熟，下周事業順利，自信提升，面對工作時的處理能力更強，如果最近正要簽屬合作契約，下周將會是適合的時機喔！

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友變得比較盲目，物慾增高，過度追求物質層面的享受，面對目標也變得沒那麼堅持，行動力明顯下降。

▍處女座

整體運勢★★

下周處女朋友會自找麻煩，凡事猜忌，這樣的狀況讓自己焦躁憂慮許多。事業運需要留意，變得比較不相信自己，同時對環境沒有安全感，導致影響了同事間的相處，可能會因此產生摩擦。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤朋友思緒清晰、活絡許多，面對問題時都能妥善解決，會是個解決能力良好的一周。正財運良好，若是設計性質、業務性質或企劃性質工作的朋友，有機會多接些案子，讓你多賺點錢喔！

▍天蠍座

整體運勢★★

天蠍朋友下周顯得憂心又落寞，許多事情無法如願，對手邊任務的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理。

▍射手座

整體運勢★★★

下周射手朋友在面對或處理事情時，容易受到過去想法的影響，而降低行動力，甚至感到很無力。不過感情方面比較順利，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周！

▍摩羯座

整體運勢★★★★★

下周摩羯朋友顯得自在且無拘無束，過往束縛著你的事情，都在下周解決，辦事也不易受到阻礙，對於自己的目標也更加的明確。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶朋友顯得積極許多，面對目前所遇到的問題，都有滿大的意願與行動力好好解決，部分是來自對於現況的不滿足，所以逼自己不斷找機會突破。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

下周對於成功的渴望增強許多，讓雙魚座的朋友行動力提高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都當在掌握之中。不過財運不佳，要小心有破財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】