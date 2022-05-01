各地才依中央指示完成兒童莫德納疫苗規畫，就傳出BNT即將到貨，恐影響家長意願，打亂各地接種計畫。台北市副市長蔡炳坤更痛批「將帥無能，累死三軍」。國民黨台北市議員王鴻薇日前在臉書表示，台北市已經訂於5/5施打，但指揮中心後來才宣布已和輝瑞兒童BNT疫苗簽約，最快也要五月中才到貨。這樣嚴重落後的部署，已使得台北市家長和兒童沒得選擇，簡直莫名其妙！

王鴻薇在臉書寫下，國際上主流讓兒童接種的，都是BNT疫苗，現在很多家長害怕莫德納的副作用太強烈，不敢讓孩子接種，但面對大爆發的疫情，又不得不讓孩子打疫苗。但是，現在父母沒得選，孩子也沒得選，「會造成這樣的困境，就是指揮中心對疫情麻木，每次都要等到疫情爆發，才在亡羊補牢」。

王鴻微指出，台北市疫苗施打已經是箭在弦上，已訂於五一連假後的5/5開打，許多兩難的父母，一邊是孩子染疫的風險，一邊是疫苗副作用的風險，政府應該讓第一波施打的父母，如果因擔心兒童施打莫德納風險而未打，未來可以再補打兒童BNT，給予這些家長更多選擇，而非被迫將就。