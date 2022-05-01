俄烏戰爭逾2個月，臨近烏克蘭西部的摩爾多瓦親俄分離區「聶斯特河沿岸共和國」近日更發生空襲，俄烏兩國都指控是對方所為，讓雙方更加緊張。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，俄羅斯總統普丁恐對波蘭、羅馬尼亞、英國出手，因西方踩到紅線了。此說法引熱議，有網友則直言：「戰爭不是在鬧著玩的，希望台灣執政者也看清楚。」

張延廷28日在《TVBS》政論節目〈新聞大白話〉表示，俄烏開打至今，俄軍已將亞速海一帶完全拿下，現在只要再掌握奧德薩，就可以將「奧克走廊」完全納入掌握之中。之後再將頓巴斯地區和摩爾多瓦共和國親俄地區打下來，就可以牽制整個烏克蘭西部地區。

值得注意的是，「聶斯特河沿岸共和國」地理位置相當敏感，極具軍事價值，若俄軍要進攻烏克蘭南部大港敖德薩，將可借道該地。故張延延認為，普丁接下來很可能會找一個國家來教訓，至於會是哪些國家，則可能是「波蘭或羅馬尼亞，甚至英國也有可能」，整體態勢恐將再度升高。

此消息引發熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「戰爭不是在鬧著玩的，希望台灣執政者也看清楚」、「一群兄弟叫一個傻子去惹他們都不敢打的老大，可悲啊」、「那位演員總統天天開直播，死的卻是烏克蘭人民」、「美國不斷送武器給烏克蘭，讓烏克蘭死的人更多」、「在搞下去物價飆漲，全球一起慘」。