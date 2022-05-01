癌症早已盤據我國十大死因榜首多年，其中更讓民眾聞之色變的是，來得無影無蹤的肺腺癌。往往我們認為抽菸才會得肺癌的觀念，早已不再受用。以目前趨勢來看，已開發國家因為空氣污染，人口老化等因素，肺癌的發生率高於開發中國家。因此可說肺癌是一種文明病也不爲過。根據台灣108年的資料統計，在所有罹患癌症而造成死亡的癌症中，在男、女性皆以肺癌為最多。也因為它的高死亡率，以及節節攀升的發生率，更需要被早期診斷以利早期治療。

●戰勝早期肺癌

根據國民健康署107年癌登資料顯示，第1期肺癌之五年存活率約九成，到了第2期還有五成以上，第三期則下降到約二成五，但如果延誤治療到第4期才就醫，5年存活率約一成。 由於肺臟本身並沒有痛覺神經，因此以往的肺癌患者大多得等到腫瘤體積過大壓迫氣管開始喘，或者侵犯到胸膜時（胸膜有痛覺神經）產生疼痛時，才意外發現，但此時的癌症都已經到第三或第四期了。

現在政府以及醫療界無不努力推動低劑量斷層的早期肺癌篩檢，即是希望透過這個高敏感度的篩檢工具，將無症狀的肺癌患者篩檢出來，利用手術達到治癒的目標。

●什麼是低劑量電腦斷層？

低劑量電腦斷層（LDCT）就是電腦斷層（CT）的一種。不過在這是專指照射範圍在胸腔，同時特色是輻射劑量比一般的CT低上許多。一般CT原理是X光在多角度照射，經過受檢者身體後到達多個偵測器，再經過電腦運算及處理後，組合成多切面的影像。

隨著科技日新月異，X光可以減少多餘的輻射，並且偵測器的演進可帶來更清晰的影像。因此LDCT受惠於這樣的進步，不但兼顧暴露輻射量可以偵測小於一公分的節結，也成為國際間的篩檢黃金標準。

●一項篩檢工具要脫穎而出，需經過各種檢視考驗後才能被認可。美國曾經在二十一世紀初，進行過一項為期三年的大型肺癌篩檢試驗（National Lung Screening Trial, NLST），這項隨機試驗比較每年接受低劑量電腦斷層及胸腔X光肺癌篩檢的結果而有了驚人的發現，低劑量電腦斷層組可以有效降低20％的肺癌死亡率，之後其他國家的大型研究也陸續證實這結果，因此時到今日低劑量電腦斷層已成為一項篩檢肺癌的黃金標準。

●誰需要去做低劑量電腦斷層

高風險族群都建議去做低劑量電腦斷層的篩檢。所謂高風險族群，指的是有一個或多個的危險因子，而這些危險因子是由生活習慣、家族史、生活環境、工作暴露等構成。

根據國民健康署2011-2015的統計，有大於53%的肺癌患者從未抽過菸，因此家族史與暴露因子都相對變得與抽菸一樣重要！在最新的衛生福利部指引中，針對自我篩檢是否屬於高風險族群有以下要件：

1.50-80歲，抽菸史過30包年 (含戒菸時間未超過15年的民眾)註：包年＝一天抽幾包菸乘以菸齡幾年。

2.具有肺癌家族病史者（父母、兄弟姊妹，或家族內具有一位以上的肺癌病患）

3.有肺部病史者（如：肺部慢性發炎疾病、肺結核、慢性肺阻塞等）

4.暴露於氡氣、空污環境，或特定職場環境工作者（如：金屬業、冶礦業、石油化學工業、石綿接觸者或長期暴露在有粉塵、油煙、棉絮、化學物質、放射環境下等）

如符合以上任一項高風險因子，去做低劑量電腦斷層，以台灣普查數據顯示，約有2~5％的機會會找到早期肺癌。

而這麼的多種危險因子與肺癌種類，及各自的治病機轉不同有關。其中抽菸就可能造成小細胞肺癌、鱗狀上皮細胞肺癌，而石綿的暴露是胸腔間皮細胞癌的重要因子，而肺腺癌則與抽菸較無絕對關係，長期的空污、油煙暴露都有可能會造成。

華人因為基因的關係，肺癌患者有一大部分是未曾抽菸而得到，以肺腺癌居多。因此家族史被納入重要的因素之一。而年紀與本身的肺部疾病當然也很重要，過多的發炎會使癌細胞產生機率上升，而年紀越大，身體內細胞出錯的機會也愈高，免疫力清除效率也會下降，癌細胞就可能乘隙產生。

●低劑量電腦斷層的利弊

說了LDCT這麽多好處，也要來談談它的風險，以下是最常被提出討論的：

▸過度診斷：有少數的病人可能會篩檢出惡化速度極慢的肺癌，因此就算沒有被發現，可能也不會影響到病人的餘命。因此的確是有可能產生過度治療的狀況，然而這畢竟是結果論，且是少數。從影像上我們是無法判斷出這樣的肺癌，因此若是有篩檢出結節還是要做進一步的分析為佳。

▸偽陽性的結果：大多數的肺部節結為良性，在確定腫瘤為良性的過程中，可能會伴隨著一些侵入性的檢查以及焦慮的心情等。

▸偽陰性的結果：低劑量電腦斷層雖然可以診斷到小於一公分的腫瘤，但是面對細胞層級的癌病變，還是有可能會有篩檢不到的狀況。因此建議高風險族群要擬定一個篩檢的計畫，定期做篩檢避免錯失早期診斷的機會。

▸輻射暴露劑量：低劑量電腦斷層的輻射劑量大約為1.5毫西弗，約為在台灣一年的天然背景輻射量（約3~5張一般X光片的輻射量）。換算下來，其輻射劑量大約是常規電腦斷層的五分之一，也因為是平均一年只接受一次的照射，這樣的劑量對於人體來說是沒有問題的，無需過度擔心。

整體而言，做低劑量電腦斷層還是利遠大於弊，強烈建議有危險因子的民眾接受篩檢。

●常見的迷思

或許有人會問到，同樣都是胸腔檢查，我可不可以用常見的胸腔Ｘ光片或痰液檢查取代呢？根據美國癌症協會的指引指出，過去就有許多研究顯示將胸腔Ｘ光及痰液檢查當作篩檢工具，並不能有效降低死亡率。也因此目前國際是不認為其可當做肺癌篩檢工具！

另外，因為低劑量電腦斷層本身並不是預防工具，只是一項篩檢工具，因此還是建議有抽菸的民眾要及早戒菸，以及注意環境當中的暴露因子，不是做了LDCT就可以避免得到肺癌！

目前政府政策是傾向有危險因子的高風險族群，需要定期篩檢。然而，由於台灣地區日益嚴重的空氣污染(尤其中南部)，以及節節高升的肺癌發生率，若是擔心有相關風險的民眾，還是可以與醫師討論相關篩檢資訊。

另外，若是有發現肺部節結的民眾也不要過度擔心，醫師們會根據您結節的影像學特徵，做出追蹤或相關切片等建議。早期發現，早期治療才是戰勝早期肺癌的核心宗旨。