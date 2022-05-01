隨著本土疫情爆發，居家快篩讓民眾在家中也能自我檢測，但若有不方便自行採檢者（如長者、學齡兒童等），中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部林文元主任建議可以由家人協助，但仍需記得佩戴口罩，保護彼此。

●家人協助採檢 8步驟注意事項

1、使用前先確認內容物是否完整及詳讀說明書，各廠牌採檢方式略有差異，仍要注意。

2、幫助家人採樣時，採檢者請先確實洗手消毒並佩戴口罩，請受檢者放鬆心情、避免緊張，頭部稍向後仰，讓採檢者方便使用採檢刷進行取樣。

3、採檢刷深入到鼻腔約 2.5 公分直至遇到阻力即可。

4、按照說明書指示，以旋轉方式進行，完成一邊後再取樣另一個鼻孔。

5、將採檢刷放入試管中轉動 3-5 次後靜置一分鐘。

6、取出採檢刷時，將刷頭沿著試管內側轉動，並用手擠壓試管側面，盡可能將刷頭吸附的液體擠出。

7、滴3滴萃取液至快篩卡匣，靜待 15 分鐘，快篩結果將出爐。

8、取樣完畢後，採檢者與受檢者確實執行消毒動作。

●居家檢測快速方便 採陽性這樣做

林文元提醒，居家檢測雖相較方便快速，但即使檢測結果為陰性，仍需做好自主健康管理，若出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，應佩戴口罩，盡速前往就醫，且就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

依照中央流行疫情指揮中心指示，若檢測結果是陽性，居家隔離或居家檢疫者請立即與當地衛生局聯繫，或撥打1922，依指示方式處理；若是非居家隔離且非居家檢疫者，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。