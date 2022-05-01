資深媒體人、中廣董事長日前接受網紅「比特王」專訪，談到藍營未來發展的前途，趙直言，在比特王開出的人選中，他認為立委高金素梅最有機會，至於藍營未來要如何扭轉頹勢，他認為有三大關鍵：提名正確的人、提出政策、要有核心思想。

趙少康今（30日）在臉書發表他接受比特王專訪的心得，他首先提到，比特王開出了一系列名單（高金素梅、謝龍介、張亞中、羅智強等人）並詢問誰最有機會再現韓流？趙少康直言是無黨籍立委高金素梅，他指出自己曾聽過幾次高金素梅的演講「都很有煽動力，她很知道怎麼打動群眾」，但也坦言選舉變數多，「一切都很難說」。

至於藍營支持者關注且憂鬱的「國家未來發展與藍營如何扭轉頹勢」議題，趙少康則認為有：「提名正確的人」、「提出政策」、「要有核心思想」三大關鍵，他以民進黨做對照，指出民進黨有著「台獨」的核心宗旨，而創黨之初的新黨可以斬獲122萬政黨票，也是靠著吸引人的「不加稅、維持兩岸和平不打仗、爭取週休2日」的三大政見，而現在「有人知道國民黨的中心思想是什麼嗎？」

趙少康也直言，政黨提出的主張必須能感動人，政治人物則要以蒼生為念，一切為人民考慮、沒有私心，才能讓大家信服，國民黨必須設身處地、站在市井小民角度思考並滿足其需求，以證明民進黨做不到的，國民黨可以。