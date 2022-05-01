本土疫情急速升溫，需戳鼻子使用的快篩試劑對許多幼童來說有使用上的困難，民眾敲碗許久的首款唾液快篩終於在4月29日審核過關，不過國民黨立委林奕華表示，她4月27日質詢衛福部政務次長薛瑞元時，對方才說沒有廠商申請，結果過2天就核准，質疑「薛瑞元次長是公然欺騙還是不方便先行透露？」

林奕華昨（4／30）日在臉書表示，因為民眾都相當關心政府是否可以提供鼻腔以外的唾液快篩供兒童、小小孩及民眾選擇，她日前因此在教育及文化委員會質詢薛瑞元，但當時經過反覆確認，得到的結論是沒有相關廠商向衛福部進行申請！

林奕華指出，指揮中心4月29日宣布首款家用唾液快篩審核過關，本來應該是一件開心的事情，但她卻發現不對勁之處，因為4月27日薛瑞元在答詢時才說沒有人來申請，想不到僅過了2天就通過，讓林奕華質疑「薛瑞元次長是公然欺騙還是不方便先行透露？」

除此之外，引進首款唾液快篩的福又達生物科技股份有限公司，遭爆料創辦人陳燦堅同時是高端副董事長兼總經理，林奕華也質疑衛福部在搞什麼把戲，不過指揮中心指揮官陳時中4月30日時已針對相關問題進行回應，稱「是正常公司、正常程序，廠商與產品都不分藍綠，是根據科學依據及法律程序來辦，使用上也會參酌專家意見來規劃」。